Председатель Житомирской ОГА Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Житомирском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня с рабочей поездкой находится в Житомирском районе. Об этом с места события передает корреспондент УНИАН.

Во время поездки руководитель области ознакомится с тем, как работает его инициатива поддержки солнечных электростанций.

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Ранее стало известно, что Гундич утвердил план мероприятий до 2020 года по чествованию подвига участников Революции Достоинства.