Все школы к 1 декабря должны обнародовать, где берут деньги и куда тратят

К 1 декабря 2017 года все школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании денег, в соответствии с требованием нового закона "Об образовании". Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время совещания с областными управлениями образования, передает Украинская правда.

Читайте такжеВ киевских школах придумали, как обойти запрет собирать деньги с родителейПо ее словам, школы уже сейчас обязаны обнародовать финансовую отчетность относительно денежных поступлений и расходов учреждения, независимо от того, идет ли речь о государственных средствах, или о благотворительных взносах родителей.

"Прозрачная финансовая отчетность, во-первых, поможет нам оценить, сколько реально средств сейчас украинское общество вкладывает в школьное образование и какую долю составляет этот теневой бюджет образования, а, во-вторых, наконец дать нашим родителям прозрачную картину того, на что тратятся их средства", – сказала Гриневич.

Вместе с руководителями областных управлений образования Минобразования решило, что времени до 1 декабря достаточно, чтобы обеспечить выполнение этой нормы закона.