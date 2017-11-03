Жертва жестоких пыток ФСБ в оккупированном Крыму рассказал о пережитом (видео)

Прокуратура Крыма, которая сейчас работает в Киеве, объявила о подозрении бывшему сотруднику крымского СБУ Андрею Сушку. Правоохранители установили, что он принимал участие в жестоком истязании Рената Параламова, которого заставляли оговорить себя и других крымчан ради фальсификации дел о терроризме.

Читайте такжеФСБ России расследует как "диверсию" повреждение газопроводов и ЛЭП в оккупированном Крыму

О методах ФСБ Параламов рассказал сегодня сам. В частности, он отметил, что в определенный момент "перестал кричать и начал молиться".

Как сообщал УНИАН, 1 ноября правозащитники сообщили, что в оккупированном Крыму будут судить за экстремизм украинца, избитого экс-беркутовцем.