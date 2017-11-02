В Киевской области объявлен "синий" код террористической угрозы

Полиция Киева и области уже несколько дней работает в усиленном режиме. В столичном регионе объявлен второй уровень террористической опасности, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеАмину Окуеву похоронили рядом с ее командиром (фото)

Киев получил синий код угрозы – это означает, что существует подозрение на подготовку теракта. Выше желтый (когда есть информация о подготовке теракта и действует пропускной режим) и красный (он объявлен в Крыму и на Донбассе). Сейчас же на въездах в столицу выборочно останавливают автомобили, собаки ищут взрывчатку, полицейские проверяют документы и сверяют номерные знаки в базах МВД. Вместе с патрульными работают бойцы Нацгвардии, полиции охраны и полка особого назначения. К пешим патрулям привлекли общественных активистов.

Такое усиление связано с последними резонансными преступлениями – убийством Амины Окуевой и взрывом у телеканала "Эспрессо". В полиции уже отчитываются об успехах первой ночи работы в особом режиме и говорят, что украинцы больше не удивляются, когда видят много полиции. "Задержали трех воров на горячем и одного грабителя, который украл телефон", - рассказал спикер областной полиции Николай Жукович.

Как сообщал УНИАН, в связи с осложнением оперативной обстановки, связанной с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, и для обеспечения безопасности граждан правоохранители в г. Киеве и Киевской области со вчерашнего дня несут службу в усиленном режиме.