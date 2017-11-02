На автозаправке под Киевом заметили танк (фото)

На автозаправке в городе Буча Киевской области заметили танк. Фотографию опубликовал в своем Facebook секретарь Бучанского горсовета Василий Олексюк.

Местные жители в соцсетях пишут, что в пгт. Ворзель рядом с Бучей якобы снимают кино.

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В то же время секретарь Бучанского горсовета Василий Олексюк сообщает о том, что в выходные пройдет фестиваль исторической реконструкции "День освобождения Ворзеля", во время которого будет проводиться реконструкция военных событий.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 50 танков возле оккупированной Мануиловки. В неподконтрольных правительству районах члены патруля миссии видели 45-50 танков Т-72.