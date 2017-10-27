В Нацполиции сообщили о назначении нового заместителя главы ведомства
Игорь Клименко назначен заместителем председателя Национальной полиции Украины.
Игорь Клименко назначен заместителем главы Национальной полиции Украины.
Об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил на заседании ведомственной коллегии во Львове, сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.
Князев отметил, что вопросы соблюдения дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты самих полицейских являются достаточно острыми. Он также подчеркнул персональную ответственности руководителей подразделений за действия их подчиненных.
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«Предупреждаю: сокрытие правонарушений с целью искажения реального положения дел, непринятие адекватных мер реагирования к виновным недопустимы. Это моя принципиальная позиция, и она остается неизменной», - сказал глава Нацполиции.
Поэтому с целью уделить больше внимания вопросам дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты полицейских, руководством ведомства по согласованию с Министерством внутренних дел Украины принято решение о повышении статуса подразделения кадрового обеспечения Нацполиции.
Решение было реализовано путем введения должности заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента кадрового обеспечения.