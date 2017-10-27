В Нацполиции сообщили о назначении нового заместителя главы ведомства

Игорь Клименко назначен заместителем главы Национальной полиции Украины.

Об этом глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил на заседании ведомственной коллегии во Львове, сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции Украины.

Князев отметил, что вопросы соблюдения дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты самих полицейских являются достаточно острыми. Он также подчеркнул персональную ответственности руководителей подразделений за действия их подчиненных.

Читайте такжеПоловина уволенных полицейских возобновились через суды - Князев

«Предупреждаю: сокрытие правонарушений с целью искажения реального положения дел, непринятие адекватных мер реагирования к виновным недопустимы. Это моя принципиальная позиция, и она остается неизменной», - сказал глава Нацполиции.

Поэтому с целью уделить больше внимания вопросам дисциплины и законности в работе полиции, а также защиты полицейских, руководством ведомства по согласованию с Министерством внутренних дел Украины принято решение о повышении статуса подразделения кадрового обеспечения Нацполиции.

Решение было реализовано путем введения должности заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника Департамента кадрового обеспечения.