В Житомире откроют сквер и первый в Украине памятник Ольжичу

В Житомире 27 октября откроют сквер и первый в Украине памятник выдающемуся поэту, политическому деятелю и почетному гражданину города Олегу Ольжичу.

Как сообщили УНИАН организаторы открытия - житомирские проукраинские активисты - торжества пройдут 27 октября.

«В Житомире состоится открытие сквера и первого в Украине памятника националисту, выдающемуся поэту, политическому деятелю, археологу, Почетному гражданину города Олегу Ольжичу», - сказано в сообщении.

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Торжества пройдут на углу улиц Победы и Ольжича в Житомире.

Напомним, 14 сентября этого года в Житомире презентовали фильм об Ольжиче «Огонь самоотречения».

Также 21 июля этого года в Житомире отметили 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося земляка, поэта Ольжича.

Справка УНИАН. Олег Ольжич (настоящее имя и фамилия Олег Кандыба) – сын поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандиб эмигрировала. Ольжич учился в Карловом университете в Праге, специализировался на истории, в частности, археологии. Получил мировое признание своими исследованиями памятников Трипольской культуры. С начала 30-х годов становится известным как поэт. В 30-х годах Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ОУН. В мае 1944 года Ольжич за подпольную антинемецкую деятельность был арестован во Львове, а в июне замучен в тюрьме в Саксенгаузені.