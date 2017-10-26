СМИ рассказали, какие новации принесет медреформа в жизни украинцев

Условно бесплатная медицина отмучилась — с 1 января 2018 года в стране начнет действовать реформированная система здравоохранения, которая сделает часть услуг действительно бесплатными, остановит повальную врачебную коррупцию и позволит хорошим докторам хорошо зарабатывать. Об этом говорится в статье "Нового времени".

Как обещает Минздрав, новая система здравоохранения в корне изменит принцип финансирования медицины в Украине: уберет коррупционные риски, повысит качество услуг для пациентов, в разы увеличит зарплаты врачей и позволит максимально эффективно тратить деньги на здравоохранение. Теперь в стране будут платные и бесплатные медуслуги, а деньги пойдут за пациентом. В итоге, как прогнозирует Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения, украинцы получат качественную и действительно бесплатную помощь по жизненно важным направлениям, а также конкурентный рынок медицины в целом.

Оппоненты уже назвали новации "геноцидом", пугая соотечественников баснословными ценами на лечение, массовым закрытием больниц и безработицей среди врачей. Но хуже в любом случае уже не будет, уверен Евгений Комаровский, врач-педиатр, автор книг для родителей и популяризатор медицинских знаний.

Первые симптомы новой реформы украинцы обнаружат уже с первого дня 2018 года. С этого момента всем потенциальным пациентам придется выбрать себе семейного врача — терапевта или педиатра — и заключить с ним декларацию на предоставление медицинских услуг. После этого карта пациента появится во всеукраинской электронной системе e-Health, и государство начнет выделять деньги конкретно под него и под услуги, которые предоставляются именно этому человеку.

Всем пациентам, заключившим декларацию, государство уже с 1 января гарантирует действительно бесплатный пакет услуг, отмечают журналисты.

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Прежде всего это коснется первичной или семейной медицины, которая покрывает 80% всех обращений в медучреждения, поясняет Дмитрий Шерембей, глава координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, и один из сторонников реформы. Кроме того, государство полностью оплатит экстренную помощь по скорой, паллиативную помощь, лечение у узкопрофильного врача по направлению семейного врача, а также роды и реабилитацию.

С платными услугами все несколько сложнее. Чтобы рассчитать их стоимость и спрос на них, Минздрав берет "переходный период" на два года. Лишь после того, как появятся точные цифры, а сама медицина выйдет из тени, чиновники поймут, что госказне по карману, а что — нет.

Тему платной медицины подняли на щит противники реформы. Ольга Богомолец, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и один из самых активных оппонентов Супрун, за день до голосования предъявила общественности внушительные — с пяти- и шестизначными суммами — "послереформенные" прайсы на медуслуги, якобы рассчитанные по согласованию с Минздравом. Некоторые цены в полтора-два раза превышали те, что есть сейчас в "Борисе" — одной из самых дорогих частных клиник страны.

Но устрашающие картины, которые рисуют противники реформы, в Минздраве отвергают. Точные прайсы, по словам замминистра здравоохранения Ковтонюка, станут известны в конце 2019-го, а сама платная медицина заработает лишь в 2020-м.

"Именно для обычных медиков реформа должна стать благом. Раньше, несмотря на квалификацию и таланты, доктор зарабатывал официально лишь определенную ставку, которая зачастую зависела от личного расположения главврача его учреждения. А после реформы доход подобного специалиста определит число записавшихся к нему на прием пациентов. У востребованного доктора, по подсчетам Минздрава, заработок вырастет в 3–7 раз, до 15–30 тыс. грн", - подытожили в НВ.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 27 октября 2017 года.