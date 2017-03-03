В Украину из Ливии вернулись четверо моряков, захваченных летом 2016 года
В Украину из Ливии вернулись освобожденные из-под стражи четверо граждан Украины - членов экипажа судна Temeteron.
Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.
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«2 марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четыре гражданина Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 г. судна Temeteron. В настоящее время наши соотечественники уже вернулись на Родину», - говорится в сообщении.
В Департаменте подчеркнули, что МИД и дипломатические учреждения за рубежом продолжают работать над освобождением остальных граждан Украины, которые до сих пор удерживаются в Ливии. «Учитывая сложную ситуацию с безопасностью и отсутствие стабильной политической и судебной власти в этой стране, указанная задача остается крайне сложной», - сказано в сообщении.
В этом контексте в Департаменте очередной раз рекомендуют соотечественникам воздерживаться от поездок в Ливию.