В Украину из Ливии вернулись четверо моряков, захваченных летом 2016 года

Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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«2 марта 2017 года благодаря усилиям украинских дипломатов ливийскими властями были освобождены из-под стражи четыре гражданина Украины – члены экипажа задержанного в июне 2016 г. судна Temeteron. В настоящее время наши соотечественники уже вернулись на Родину», - говорится в сообщении.

В Департаменте подчеркнули, что МИД и дипломатические учреждения за рубежом продолжают работать над освобождением остальных граждан Украины, которые до сих пор удерживаются в Ливии. «Учитывая сложную ситуацию с безопасностью и отсутствие стабильной политической и судебной власти в этой стране, указанная задача остается крайне сложной», - сказано в сообщении.

В этом контексте в Департаменте очередной раз рекомендуют соотечественникам воздерживаться от поездок в Ливию.