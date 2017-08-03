В Житомире арестовали пророссийского блогера по подозрению в госизмене

В Житомире суд арестовал без права на залог местного блогера-журналиста, подозреваемого в подготовке и распространении антиукраинских материалов по поручению российских кураторов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как указано в заявлении, вчера Королевский районный суд Житомира взял под стражу мужчину, подозреваемого в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщает УНИАН, вчера следователи Службы безопасности Украины объявили о подозрении в государственной измене блогеру-журналисту.

Как установили полицейские, житомирский журналист с 2014 года по заказу руководства пропагандистских государственных информационных агентств России создавал тенденциозные публикации.

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Во время авторизованных обысков по месту жительства блогера сотрудники правоохранительных органов обнаружили компьютерную технику с подтверждением переписки с российскими кураторами и подготовкой антиукраинских материалов. Кроме того, у злоумышленника изъяты копии контрактов, заключенных с государственными информационными агентствами России для подготовки контрактных статей, актов приемки-передачи работ за определенную плату и банковские карты, на которые были перечислены деньги.

Блогер-журналист был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных в части 1 ст. 111 (государственное предательство), часть 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и целостность Украины), часть 2 ст. 161 (нарушение равных прав граждан в зависимости от их расы, национальности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.