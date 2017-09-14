В Житомире презентовали фильм об Ольжиче "Огонь самопожертвования"

Презентация фильма «Огонь самоотречения» / УНИАН

В Житомире сегодня состоялась презентация снятого местными деятелями искусств фильма о выдающемся земляке, поэте и политическом деятеле Олеге Ольжиче «Огонь самопожертвования».

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие прошло в кинотеатре имени Ивана Франко. В презентации приняли участие руководители города и области, авторы фильма и творческая группа, молодежь, интеллигенция, историки и журналисты. Открыл презентацию заместитель Житомирского городского головы Матвей Хренов.

Перед показом фильма присутствующим рассказали о жизненном пути Ольжича и значении его творчества для настоящего. Фильм, режиссером-сценаристом которого стал Петр Авраменко, снят по заказу Житомирского городского совета.

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Как сообщал УНИАН, 21 июля этого года в Житомире отметили 110-ю годовщину со дня рождения выдающегося земляка Олега Ольжича. Также в городе ко Дню независимости Украины открыли обновленный сквер в честь Ольжича.

Справка УНИАН. Олег Ольжич, настоящее имя и фамилия которого Олег Кандыба, - сын поэта Александра Олеся, родился 21 июля 1907 года в Житомире. В 1923 г. семья Кандыб эмигрировала. Ольжич учился в Карловом университете в Праге, специализировался на истории, в частности, археологии. Получил мировое признание своими исследованиями памятников Трипольской культуры. С начала 30-х годов становится известным как поэт. В 30-х годах Ольжич посвящает себя украинской национальной освободительной борьбе, вступает в ОУН. В мае 1944 года Ольжич за подпольную антинемецкую деятельность был арестован во Львове, а в июне замучен в концлагерной тюрьме в Заксенхаузене.