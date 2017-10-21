В Одессе простились с 33-летним разведчиком с позывным Рудик, который погиб на Донбассе

В Одессе сегодня простились с разведчиком Николаем Руденко, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции. Как передает корреспондент УНИАН, прощание с Руденко состоялось 21 октября в Доме офицеров. Разведчику Руденко было 33 года. У военного остались дед, родители, жена и несовершеннолетняя дочь.

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Одессит, 1984 года рождения, погиб 17 октября. Погибший был старшим солдатом, командиром БРДМ-2, командиром 1-го отделения разведывательного взвода 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Жизнь военного оборвалась мгновенно, в результате подрыва на фугасе во время выполнения боевого задания, на Приморском направлении в Донецкой области. Со своим батальоном Руденко (позывной - Рудик), принимал участие в боевых действиях, начиная с 27 мая 2017 года.

Военнослужащие вспоминают боевого командира как решительного воина, верного товарища и надежного друга, который даже в критических ситуациях «с улыбкой принимал настоящие мужские решения». Один из боевых побратимов так охарактеризовал погибшего: «Человек - кремень, с мягким и чистым сердцем, он был всегда в гармонии с миром». Другие вспоминают, что Руденко очень любил своего деда и часто ставил его в пример солдатам, за что те называли своего командира «Дедушка Рудик».

Как сообщал УНИАН, в некоторых районах на Донбассе наблюдается обострение ситуации.