Звезде "Игры престолов" пришлось извиниться за свои слова 6-летней давности

Актер, сыгравший кхала Дрого в одном из самых известных сериалов последних лет «Игра престолов», обратился к поклонникам на своей странице в Instagram.

«Сегодня я проснулся в Австралии из-за гневных комментариев людей по поводу моей неприемлемой шутки, которую я озвучил несколько лет назад и в которой давно раскаялся. Я невероятно разочарован в себе из-за тех бездушных выражений, которые позволил себе в тот день. Я знаю, что мои самые искренние извинения не смогут вернуть назад те обидные слова. Изнасилование и сексуальные домогательства могут коснуться каждого, и я знаю много жутких историй из первых уст от членов моей семьи и близких друзей. Я сделал поистине оскорбительное высказывание. Это неприемлемо, и я с тяжелым сердцем приношу глубочайшие извинения за свои слова. Джейсон», - написал он.

6 лет назад поклонники только умилились ответу актера и его чувству юмора, пока не пришло время «разоблачать», «обвинять» и «искать виновных» на волне ежедневных новостей о Харви Вайнштейне, пишет JS.

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Момоа, который долгое время живет с бывшей женой Ленни Кравица Лизой Боне, вспоминает в данном сообщении о своем ответе на вопрос журналиста во время пресс-конференции в 2011 году. На фестивале Comic-Con в Сан-Диего Джейсон Момоа признался, что, благодаря возможностям фантастического жанра, больше, чем «вырывать чьи-то языки», ему нравится «насиловать красивых женщин (своеобразная шутка актера была взята из сценария сериала «Игра престолов», в котором его герой кхал Дрого принуждал к сексуальным отношениям героиню по имени Дейнерис)».