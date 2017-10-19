В Житомире 42 полицейских торжественно присягнули на верность украинскому народу

В Житомире сегодня торжественно присягнули на верность украинскому народу 42 полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась на Старом бульваре в центре города.

42 полицейских поклялись верно и самоотверженно служить украинскому народу, соблюдать Конституцию и законы Украины, с достоинством нести высокое звание полицейского и добросовестно выполнять служебные обязанности.

Речь идет о полицейских секторов реагирования патрульной полиции территориальных подразделений Главного управления Национальной полиции в Житомирской области и изолятора временного содержания. Они прошли отбор и успешно завершили профессиональное обучение.

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После составления присяги будущие полицейские сделали совместное фото.

В церемонии принесения присяги приняли участие: заместитель председателя – руководитель аппарата Житомирской облгосадминистрации Алексей Ясюнецкий, духовенство, руководители областной и городской полиции, представители облгосадминистрации, родственники полицейских и жители города.