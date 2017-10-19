На Житомирщине реставрация мемориала Героям Базара должна завершиться до 19 ноября – ОГА

На Житомирщине продолжается реставрация мемориала Героям Базара.

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщает глава Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

«Как и обещал, мемориал Героям Базара будет отреставрирован. Уже приступили к выполнению работ по укреплению крестов, курганов, замене плитки, далее – освещение и ограждение. Дедлайн для подрядчиков – 19 ноября», - отметил он.

Гундич также подчеркнул, что в области нужно достойно почтить годовщину трагедии под Базаром.

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«Годовщину памяти должны почтить достойно. Ведь это - наша история и чествование патриотов, которые до последнего защищали землю, погибнув за нее. Новая Житомирщина – это и восстановление культурного и исторического наследия», - написал Гундич.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области возобновляют мемориальный комплекс погибшим под Базаром. 21 ноября исполнится 96 лет от трагедии в селе Базар.

По словам директора департамента градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации Романа Щебетова, будут осуществленны реставрационные работы крестов и главного мемориала, будут укреплять курганы и заниматься благоустройством территории. Также планируется вымостить плиткой дорожки и место для парковки, установить скамейки и посадить газон.

Справка УНИАН. 17 ноября 1921 в селе Малые Миньки вблизи села Базар в ходе второго зимнего похода Армии Украинской народной республики состоялся бой Волынской группы Армии УНР под командованием генерал-хорунжего Юрия Тютюнника с большевиками - 9-й Крымской дивизией Григория Котовского. В бою погибли более 400 украинских солдат и офицеров, 537 оказались в плену, из которых десятки раненых умерли, а 359 пленных перевели в Базар и удерживали в церкви. Из 359 пленных участников похода ни один не согласился перейти на службу в Красную армию, за что 21 ноября 1921 г. в Базаре их всех расстреляли большевики. На месте этих событий воздвигнут мемориал.