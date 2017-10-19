Количество пострадавших от отравления в одном из ресторанов Львова возросло до 17

Уже 17 человек оказались в больнице с пищевым отравлением, среди которых двое детей. Как говорится в сюжете ТСН, трое людей в разное время заходили покушать в один из ресторанов города. Первые пострадавшие от отравления появились еще в воскресенье после свадьбы. Впоследствии за помощью к медикам обратились еще люди, которые питались в том же ресторане уже в понедельник.Читайте такжеНазвана причина массового отравления рыбой во Львове (видео)Все пострадавшие в состоянии средней тяжести, однако, как говорят врачи, люди понемногу идут на улучшение. Пострадавшие еще нуждаются в терапии.

В ресторан после инцидента наведались правоохранители, заведение закрылось. Полиция уже открыла уголовное производство. В полицию поступило четыре заявления от пострадавших, другие без суда будут ждать компенсации.