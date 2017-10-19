Харьковчане несут цветы и свечи к месту ночной аварии (видео)

Харьковчане несут цветы и свечи к месту ночной аварии, во время которой погибли 5 человек. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Смертельная авария произошла в самом центре Харькова. На перекрестке не разминулись два внедорожника, один автомобиль отбросило в толпу людей. Двое пострадавших, в том числе беременная женщина находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Свидетели ДТП рассказали, что водитель Lexus был нетрезвым, но по предварительным выводам экспертизы, в крови девушки не нашли ни следа алкоголя.

На месте трагедии образовался своеобразный мемориал из цветов и свечей. Жители Харькова искренне надеются, что все виновные в трагедии будут наказаны.