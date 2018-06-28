«Евровидение» по-московски: круче, больше, дороже

Еще до официального открытия 54-ого песенного конкурса было ясно - «Евровидение» в Москве станет самым масштабным перфомансом в истории этого телешоу. Поражает все – от количества гостей и прессы до гигантских размеров главной сцены в СК «Олимпийский», где пройдет финал «Евровидения».

Конкурс грандиозных размеров и зеленых миллионов

Чтобы почувствовать всю грандиозность готовящегося шоу, хватит и беглого взгляда на основную концертную площадку в «Олимпийском». 10 тысяч квадратных метров в полукруге огромных светодиодных панелей, динамичные трансформирующиеся элементы сцены (по 800 килограммов каждый) и огромный купол, под которым парит жар-птица - главный символ московского «Евровидения». Закрепленные под сводом проекционные вертящиеся шары создают эффект парения в космосе.

Супертехнологичный трехмерный вид сцены был создан для 54-й церемонии «Евровидения» нью-йоркским дизайнером Джоном Кейси. По его словам, вдохновение он черпал из работ русских художников-авангардистов - Малевича, Кандинского, Лисицкого и др. По приблизительным данным, полный апгрейд «Олимпийского» обошелся в 20 миллионов евро.

Транслировать песенное шоу в прямом эфире будут 23 передвижные телевизионные станции. На время шоу Москву планируют посетить более 2 тысяч журналистов со всех стран Европы. Часть из них уже осваивает пресс-зоны в «Олимпийском». К слову, для работы медиа созданы все возможные условия – пресс-центр «Евровидения» оснащен тремя сотнями рабочих мест, оборудованными персональными компьютерами, принтерами, копирами и сканерами. Вся рабочая зона прессы подключена к высокоскоростному Интернету, имеет полное Wi-Fi покрытие, объединенную фотослужбу и десятки экранов, передающих все, что происходит на главной сцене, в зале пресс-конференций и зоне специальных объявлений.

Все это, естественно, обошлось организаторам конкурса в дополнительную «копеечку». По словам гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, без учета средств "Первого канала" бюджет московского конкурса составляет около 42 млн. долларов. Это почти в два раза больше затрат на «Евровидение», проведенное в 2007 году в Хельсинки. Колоссальные расходы, как не трудно догадаться, связаны не только со строительством крупнейшей за все время проведения "Евровидения" сцены, но и потому, что Москва – один из самых дорогих городов в мире.

Журналистов развлекают мороженым и водкой

Официальное открытие 54-ого «Евровидения» состоится 10 мая. Гостей конкурса ожидает 12 больших дневных и вечерних концертов, включая два полуфинала и финал конкурса, который пройдет в «Олимпийском» 16 мая. Официальными ведущими двух полуфиналов и финала конкурса станут российские телезвезды Андрей Малахов и Иван Ургант, а также певица Алсу и российская супермодель Наталья Водянова.

Лицезреть финал "Евровидения" смогут более 19 тыс зрителей – именно столько билетов уже поступили в продажу. Их стоимость в долларовом эквиваленте варьируется от 150 до 3 тысяч. По словам организаторов, большая часть билетов уже продана. Еще 19 тыс билетов будут распределены между национальными делегациями, спонсорами и т.п.

Впрочем, в отличие от простых зрителей, гости и аккредитованные журналисты могут вкусить атмосферу «Евровидения» уже несколько дней кряду – на ежедневных вечеринках в московском Манеже. 5 мая здесь официально открыт так называемый ЕвроДОМ, где с18 вечера и до 6 утра проходят «party» под эгидой той или иной страны-участницы. Например, вчера в ЕвроДОМЕ гостей принимала белорусская делегация. Для потчевания журналистов из Минска привезли несколько тысяч порций мороженного, шоколадных сырков, коробок с конфетами фабрики «Коммунарка» и, конечно, белорусскую водку.

Уже завтра посетителей ЕвроДОМА обещают удивить украинцы. Как рассказала УНИАН глава украинской делегации на «Евровидении» Виктория Романова, главным сюрпризом вечеринки станет концерт украинских участников конкурса прошлых лет. Правда, официально анонсируют пока только выступление Ани Лорак. И хотя имена остальных гостей держатся в тайне, не исключено, что вечеринку посетит любимица публики Верка Сердючка. Моральную поддержку нынешней конкурсантке от Украины она пообещала еще в Киеве.

Светлана Лобода – в первой пятерке

Церемония открытия «Евровидения-2009» начнется парадом победителей и лауреатов конкурса разных лет. Кроме группы «Чингиз-хан» из Германии, Марии Шерифович из Сербии, и Димы Билана, принесшего победу России на «Евровидении» в прошлом году, на сцене в «Олимпийском» выступит и украинская певица Руслана, выигравшая «Евровидение» в 2004-м. Но главным «гвоздем» открытия станет самая первая победительница конкурса Лис Ассиа из Швейцарии. На сцене в Москве она споет тут самую песню, которая принесла ей успех в 1956 году.

Что же до прогнозов относительно будущего победителя песенного конкурса, то мнения публики расходятся. Чаще других среди 42 участников победу сулят певцу из Греции Сакису Рувасу, турчанке Хадисе и представителю Норвегии, белорусу по происхождению Александру Рыбаку. По крайней мере, эти участники в тройке фаворитов многих букмекерских контор.

В первой пятерке лидеров находится и Украина. Впрочем, это не удивительно, ведь команда Светланы Лободы представит на суд зрителей настоящее шоу. Как ожидается, на сцене, кроме немыслимых конструкций в виде колеса, будет задействована пиротехника, ветродуи, светодиоды. Напомним, Светлана Лобода выступит 14 мая, во втором полуфинале "Евровидения-2009" под номером 17 с песней «Anticrisis girl».

А вот второй украинке, Анастасии Приходько, выступающей в этом году за Россию, букмекеры прочат место лишь во второй десятке конкурсантов.

Впрочем, всех по своим местам расставит лишь финальное голосование. В этом году оно впервые пройдет по-новому. Кроме голосов зрителей, свои баллы конкурсантам в каждой стране будет выставлять также профессиональное жюри. Общий бал суммируется по схеме 50% (голоса зрителей) на 50% (голоса жюри). Как это повлияет на результаты «Евровидения-2009», мы узнаем уже 16 мая.

Роман Цимбалюк, Москва