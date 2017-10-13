На Житомирщине отмечают День защитника Украины
По информации райгосадминистраций, мероприятия продлятся с 11 до 14 октября.
В районах и городах Житомирщины празднования Дня защитника Украины начали накануне государственного праздника. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
По информации райгосадминистраций, мероприятия продлятся с 11 до 14 октября.
По случаю праздника в городах и селах области пройдут праздничные концерты в местных Домах культуры, историко-патриотические уроки для учащихся в учебных заведениях и библиотеках районов, возложение цветов к тематических памятников и молебны за защитников Украины в храмах.
Так, 14 октября в Лугинах откроют и освятят памятник воинам АТО, в поселке Новогуйвинское Житомирского района – памятник участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Также ко Дню защитника Украины в районах откроют мемориальные доски погибшим бойцам:
Читайте такжеВ Харькове шествием отпразднуют День защитника Украины
в Емильчинском районе состоится открытие мемориальной доски памяти погибшего в зоне АТО добровольца Виктора Лаговского;
в Радомышльском районе – открытие мемориальной доски Валерию Мельнику – полковнику Вооруженных Сил Украины, который погиб в зоне проведения АТО;
в селе Волосовка Чудновского района 12 октября открыли доску погибшему воину АТО Полищуку А.В.;
в селе Несолонь, Новоград-Волынского района 12 октября открыли мемориальную доску погибшему в АТО Игорю Брощаку;
в селе Новая Чертория Любарского района 13 октября открыли мемориальную доску погибшему участнику АТО Ивану Вовку.
Также в городе Коростень 14 октября состоятся районные соревнования по футболу, посвященные Дню защитника Украины.
Как сообщал УНИАН, по случаю Дня украинского казачества, праздника Покровы и Дня защитника Украины в Житомире запланирована насыщенная программа мероприятий. Среди запланированного – презентация межрегионального художественного пленэра, фотовыставки и фестиваль, праздничные концерты. Кроме того, в рамках празднования Святой Покровы 14 октября состоится «Покровское свадьбы на Замковой» с участием молодоженов Владимира и Татьяны. Бракосочетание состоится за древними украинскими традициями и обрядами.