На Житомирщине отмечают День защитника Украины

В районах и городах Житомирщины празднования Дня защитника Украины начали накануне государственного праздника. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

По информации райгосадминистраций, мероприятия продлятся с 11 до 14 октября.

По случаю праздника в городах и селах области пройдут праздничные концерты в местных Домах культуры, историко-патриотические уроки для учащихся в учебных заведениях и библиотеках районов, возложение цветов к тематических памятников и молебны за защитников Украины в храмах.

Так, 14 октября в Лугинах откроют и освятят памятник воинам АТО, в поселке Новогуйвинское Житомирского района – памятник участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Также ко Дню защитника Украины в районах откроют мемориальные доски погибшим бойцам:

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в Емильчинском районе состоится открытие мемориальной доски памяти погибшего в зоне АТО добровольца Виктора Лаговского;

в Радомышльском районе – открытие мемориальной доски Валерию Мельнику – полковнику Вооруженных Сил Украины, который погиб в зоне проведения АТО;

в селе Волосовка Чудновского района 12 октября открыли доску погибшему воину АТО Полищуку А.В.;

в селе Несолонь, Новоград-Волынского района 12 октября открыли мемориальную доску погибшему в АТО Игорю Брощаку;

в селе Новая Чертория Любарского района 13 октября открыли мемориальную доску погибшему участнику АТО Ивану Вовку.

Также в городе Коростень 14 октября состоятся районные соревнования по футболу, посвященные Дню защитника Украины.

Как сообщал УНИАН, по случаю Дня украинского казачества, праздника Покровы и Дня защитника Украины в Житомире запланирована насыщенная программа мероприятий. Среди запланированного – презентация межрегионального художественного пленэра, фотовыставки и фестиваль, праздничные концерты. Кроме того, в рамках празднования Святой Покровы 14 октября состоится «Покровское свадьбы на Замковой» с участием молодоженов Владимира и Татьяны. Бракосочетание состоится за древними украинскими традициями и обрядами.