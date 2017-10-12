Задержанным вчера в Бахчисарае девяти активистам оккупанты присудили админштрафы

В Бахчисарае подконтрольный Кремлю так называемый «суд» присудил административные штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей девяти активистам, которых задержали российские силовики во время обысков в домах крымских татар утром вчера, 11 октября.

Как сообщает Крым.Реалии, об этом заявил координатор объединения «Крымская солидарность» Дилявер Меметов.

Ранее крымский юрист Лиля Гемеджи сообщила, что всем девяти активистам инкриминируют одновременное массовое пребывание в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка.

Утром в среду, 11 октября, стало известно, что в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски. На местах российские силовики задержали людей, которые пришли к домам, где проходили обыски.

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщили, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку «Хизб ут-Тахрир» – организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму.

Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в отделения ФСБ после обыска крымчан российские силовики подозревают в связи с организацией «Хизб ут-Тахрир».

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.

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Как сообщал УНИАН, общественное объединение "Крымская солидарность" в Facebook заявило, что 11 октября в Бахчисарае силовики задержали 15 человек, шести из них обвиняют в терроризме.

«Остальных 9 человек задержали в тот момент, когда они пришли освещать беспредел силовиков», - сообщали в организации.

Справка УНИАН. С начала оккупации по «делу Хизб ут-Тахрир» в Крыму было задержано 19 человек. Четверо из них уже осуждены Северо-Кавказским военным окружным судом соседней России.