Коррупционная схема в Минобороны: СМИ назвали имена задержанных
15:25, 11 октября 2017Общество
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Задержаны генерал-лейтенант Игорь Павловский и директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.
Чиновников подозревают в махинациях при закупках топлива / Министерство обороны Украины
В рамках расследования о растрате 149 миллионов гривень в Министерстве обороны были задержаны генерал-лейтенант Игорь Павловский и директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.
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Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны уличены в растрате более 149 млн грн. Чиновников подозревают в махинациях при закупках топлива.
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