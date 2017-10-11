Коррупционная схема в Минобороны: СМИ назвали имена задержанных

15:25, 11 октября 2017
Общество
2283 0

Задержаны генерал-лейтенант Игорь Павловский и директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.

Міністерство оборони України

В рамках расследования о растрате 149 миллионов гривень в Министерстве обороны были задержаны генерал-лейтенант Игорь Павловский и директор Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.

Читайте такжеЭкс-руководителя львовского облавтодора подозревают в растрате более 2,8 миллионов гривень

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны и директор департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны уличены в растрате более 149 млн грн. Чиновников подозревают в махинациях при закупках топлива.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: "Топливная" схема в Минобороны
Теги: #растрата миноброны#зам Полторака взятка