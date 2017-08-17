КИУ: в этом году из зарплаты нардепов за прогулы вычислили 3,5 миллионов гривень

За 7 месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычли 3,5 млн грн за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады Украины. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на ответ Аппарата Верховной Рады на информационный запрос.

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«В результате начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, за семь месяцев 2017 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины, в сумме 3549074,32 грн», - говорится в ответе.

По данным КИУ, только 45 народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в течение 6-й сессии (до 11 июля), а остальные 377 депутатов пропустили одно или несколько заседаний парламента и, соответственно, недополучили часть заработной платы.

Среди фракций и групп ВР хуже всего посещали заседания Рады во время сессии депутаты «Воли народа». В среднем в зале было зарегистрировано 63% депутатов фракции (по письменной регистрацией). На втором месте - «Народный Фронт», по показателям посещаемости в среднем зарегистрировано 85% депутатов фракции, на третьем БПП - 84%.

В КИУ напомнили, что с начала 2017 года состоялось 71 пленарное заседание Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, восьмой созыв Верховной Рады Украины является относительно более продуктивным, чем предыдущие два. При этом процент принятых законопроектов остается очень низким – всего около 15%. Насколько работа народных избранников была эффективной - демонстрирует инфографика.