Известный диджей David Guetta выступит в Киеве с концертом

Всемирно известный диджей David Guetta выступит с сольным концертом в Киеве 28 января 2018 года.

Концерт состоится в Международном Выставочном Центре в рамках European Arena Tour. Билеты поступят в продажу 11 октября. Ранее музыкант приезжал в столицу в рамках фестиваля Global Gathering в 2009 и Tuborg GreenFest в 2007.

Читайте такжеБабкин прокомментировал свои гастроли в России и оккупированном Крыму

Дэвит Гетта – французский диджей и продюсер, сотрудничавший со многими исполнителями, включая Black Eyed Peas, Рианну, Martin Garrix, Lady Gaga и других. В 2011 году был признан лучшим диджеем мира по версии авторитетного рейтинга Dj Mag. В данное время он занимает шестую строчку.

Как сообщал УНИАН, накануне британский певец Стинг выступил в крупнейшем концертном зале страны, собрав полный аншлаг.