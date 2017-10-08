Украинка установила оригинальный рекорд во время марафона в Киеве

Фитнес-тренер и мать четырех дочерей Юлия Черницкая установила национальный рекорд и первой пробежала полумарафонскую дистанцию Wizz Air Kyiv City Marathon со своими детьми в коляске. Об этом сообщают организаторы Kyiv Marathon в Facebook.

"Юлия Черницкая сегодня сделала национальный рекорд и первая в Украине пробежала полумарафонскую дистанцию вместе со своими детьми", – говорится в сообщении.

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Женщина бежала в составе команды фонда "Таблеточки", чтобы помочь собрать средства на покупку препаратов для детей с онкозаболеванием.

Кроме того, Юлии Черницкой сейчас 31 год, и она является основателем проекта "Fitness mama" и фитнес-тренером в послеродовой период.

Напомним, во время международного марафона Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 умер 54-летний мужчина, которому стало плохо во время бега.