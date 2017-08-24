В Сумах развернули самый большой украинский флаг в мире

В Сумах сегодня по случаю Дня Независимости развернули самый большой украинский флаг в мире размером 60 на 40 метров и площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

Как передает корреспондент УНИАН, организатором мероприятия выступил Сумской городской центр досуга молодежи, а участие в нем приняли сотни человек.

Перед этим несколько тысяч жителей и гостей Сум прошли шествием по центру города и пронесли сине-желтый флаг размером 50 на 3 метра. Многие люди были в вышиванках, и их не испугала даже непогода, поскольку сегодня в городе периодически идет дождь.

Торжества в Сумах, посвященные Дню Независимости, начались с возложения цветов к памятному знаку в честь Героев Небесной сотни, после чего участники мероприятия перешли к Аллее Героев на городском кладбище, где почтили память бойцов, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.

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Присутствующие возложили цветы к могилам героев. После памятного митинга-реквиема участники двинулись к центру города, где возложили цветы к подножию памятника Тарасу Шевченко. Здесь также состоялся праздничный концерт «Славься, родная Украина, наша земля золотая», а в областной филармонии - благотворительный концерт «С днем рождения, страна!».

Во время празднования горожане намерены установить сегодня рекорд Украины в номинации «Самый большой символ города, вышитый на ткани» площадью 5,25 кв. м.

А в ночь с 24 на 25 августа впервые в Сумах состоится ночной турнир по уличному футболу, который пройдет на двух площадках формата 20 на 10 метров, в нем примут участие 32 команды.

Сейчас праздничные мероприятия в городе продолжаются.