В Польше полиция почти сутки удерживала и запугивала украинку

14:34, 05 октября 2017
Общество
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По словам девушки, ей угрожали депортацией и заставили полностью раздеться.

Украинку задержали без всяких объяснений / Радио Польша

В польском городе Вроцлав полиция задержала 21-летнюю украинку. Ее удерживали в отделении почти сутки, сообщает Gazeta Wyborcza.

Как соощает издание, после обращения местного жителя, двое представителей полиции прибыли на место инцидента. Пострадавший обвинял гражданку Украины в похищении его телефона. Оказалось, что это был ее бывший парень, а в телефоне было множество их совместных фотографий. Однако девушка была доставлена ​​в комиссариат, где ее продержали почти сутки без всяких объяснений.

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По словам потерпевшей, ее дважды заставили полностью раздеться для обыска. А один из представителей полиции пугал ее депортацией и сказал, что «не хочет украинцев во Вроцлаве». Отпустили девушку только на следующее утро без предъявления обвинений.

При этом представитель полиции в разговоре с журналистами подтвердил задержание и отметил, что все происходило в рамках закона. Однако потерпевшая уже нашла адвоката и собирается требовать возмещения. 

Как сообщал УНИАН, в Польше владелец супермаркета установил проверку для украинцев. Владелец магазина объяснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов.

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Теги: #в Польше запугивали украинку#полиция запугивала украинку