Скандал в Польше: владелец супермаркета установил проверку для украинцев

В городе Барлинек в Польше владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям, передает 112.ua.

"Каждый гражданин Украины после выхода из кассового аппарата будет проверен", - написано на польском и украинском языках.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в срочном порядке поинформировал о ситуации прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше, сообщается на его странице в Facebook.

Владелец магазина объяснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов.

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Надпись, по просьбе владельца, перевели украинцы, работающие в магазине.

"На самом деле она висела сутки, но ее уже сняли. Я сказал сделать ее под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должно было быть содержание таблички. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не может быть", - сказал он.

Ежи Битель добавил, что табличка с подобной надписью висела там в течение 30 лет "и никогда не было никаких жалоб". По словам владельца табличка "не должна быть обращена к украинцам, а только перевести надпись на украинский язык".

"Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников", - пожаловался владелец магазина Bimex.

Между тем Центр по мониторингу расового и ксенофобского поведения написал, что "это скандальный случай дискриминации лиц в связи с их национальностью". В организации заверили, что приложат все усилия, чтобы лица, ответственные за установление таблички, и лица, заставившие поместить на нее угрозы, понесут уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, в июле польские работодатели увеличили украинцам зарплаты и поощрения.