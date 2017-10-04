На сегодняшний день 6 участникам "прорыва Саакашвили" объявлено о подозрении

На сегодня 6 лицам, которые принимали участие в событиях “Шегени” объявлено о подозрении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Виталий Невгад во время заседания комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Он сообщил, что по фактам, которые происходили в селе Шегени следственным подразделением Главного управления Нацполиции во Львовской области внесен в единый реестр досудебных расследований ряд производств по квалифицирующим признакам — статья 332 — незаконная переправка лиц через государственную границу, статья 342 — сопротивление представителю власти, статья 345 — угроза убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа, статья 296 — нарушение общественного порядка и статья 293 — организация группового нарушения общественного порядка.

По его словам, в дальнейшем все эти производства объединены в единое производство, которое сейчас расследуется.

Он подчеркнул, что во время событий 13 сотрудников полиции и 7 работников Государственной пограничной службы Украины получили телесные повреждения разной степени тяжести и в настоящее время проводятся необходимые экспертные исследования для установления степени тяжести этого”.

Невгад добавил, что в ходе расследования установлен ряд активных участников событий, 6 из которых в настоящее время объявлено подозрение и избраны меры пресечения.

Депутаты несколько раз пытались уточнить, есть ли производство в отношении Саакашвили и когда ему может быть предъявлено подозрение, Невгад отказывался отвечать на этот вопрос мотивируя это тайной следствия и нежеланием разглашать заранее данные относительно лиц по поводу которых ведется расследование.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, так как он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины. Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.

12 сентября пограничники вручили Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения по ст. 204-1 ч.2 Куоап (незаконное пересечение госграницы). За совершение такого правонарушения предусмотрено наложение штрафа в размере от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн.

16 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за инцидент на границе Саакашвили не будут арестовывать и экстрадировать из страны.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал лишенного украинского гражданства бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и постановил оштрафовать его на 3,4 тыс. грн.