Из Днепра на обучение в Литву отправились 9 детей участников АТО и переселенцев
Все расходы на обучение и проживание украинских детей берет на себя литовская сторона.
Сегодня из аэропорта Днепра на обучение в Литву отправились 9 детей участников АТО и переселенцев.
Читайте такжеЛитва готова взять на бесплатное обучение 40 бакалавров из УкраиныКак сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в ближайшее время в Вильнюс отправятся еще 6 школьников.
Отмечается, что всего 15 детей участников АТО и переселенцев будут получать знания на протяжении учебного года в международной гимназии Вильнюса, где учатся подростки из 20 стран мира.
«Обучение, проживание, питание, экскурсии для семей украинских детей бесплатные. Все расходы берет не себя литовская сторона», - добавили в пресс-службе.
По информации ОГА, это очередная группа детей из Днепропетровской области, которую принимает на обучение Литва. 45 школьников уже прошли обучение в международной гимназии Вильнюса.