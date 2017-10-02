Из Днепра на обучение в Литву отправились 9 детей участников АТО и переселенцев

Сегодня из аэропорта Днепра на обучение в Литву отправились 9 детей участников АТО и переселенцев.

Читайте такжеЛитва готова взять на бесплатное обучение 40 бакалавров из УкраиныКак сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, в ближайшее время в Вильнюс отправятся еще 6 школьников.

Отмечается, что всего 15 детей участников АТО и переселенцев будут получать знания на протяжении учебного года в международной гимназии Вильнюса, где учатся подростки из 20 стран мира.

«Обучение, проживание, питание, экскурсии для семей украинских детей бесплатные. Все расходы берет не себя литовская сторона», - добавили в пресс-службе.

По информации ОГА, это очередная группа детей из Днепропетровской области, которую принимает на обучение Литва. 45 школьников уже прошли обучение в международной гимназии Вильнюса.