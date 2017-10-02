Побрили "под ноль": лысая Анастасия Приходько показала смену имиджа в новом клипе (видео)

В сети появился новый клип Анастасии Приходько на песню "Крила". Ради образа заключенной певице пришлось кардинально сменить свой имидж.

В новом клипе героиню сначала похищают, потом пытают, а затем бреют голову налысо. Параллельно в клипе показывается и другая сюжетная линия событий со школьниками, которые издеваются над одноклассницей.

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"Многие люди меня спрашивали: Анастасия, скажите, почему вы такая сильная?. - Потому что я с детства привыкла стоять за себя и сейчас стою! Это мои крылья и я не отдам их, нет!", - прокомментировала Анастасия Приходько премьеру своего нового видео.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее Анастасия Приходько рассказала о своем желании "взять автомат и расстрелять врагов".