Обыски в аннексированном Крыму: задержанных обвиняют в экстремизме

Крымчан, у которых 2 октября прошли обыски, обвиняют в создании экстремистской ячейки. Об этом «Крым.Реалии» сообщил координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«Кроме Талята Абдурахманова, взяли еще людей, им предъявляют статью 282.1 УК России – организация экстремистской организации», – заявил правозащитник.

По его словам, сейчас крымчане – всего четверо человек – находятся в здании российского управления ФСБ в Крыму вместе с адвокатами.

О том, что задержанные российскими силовиками крымские татары находятся в здании ФСБ в Симферополе, сообщает и общественное объединение «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

«На данный момент известно, что в здании ФСБ (Симферополь, бульвар Франко) находятся все четверо задержанных: Ренат Сулейманов, Арсен Курбединов, Сейран Мустафаев, Талят Абдурахманов (1953 г.н.)», - говорится в сообщении.

В информации также говорится, что к родным задержанных вышел адвокат Эдем Семедляєв и сообщил, что «всех задержанных объединили в одно дело и предлагают им сотрудничать со следствием в обмен на более мягкую меру пресечения».

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Ранее сегодня появилась информация, что утром в селе: Мельничное Белогорского района оккупированного Россией Крыма задержали 64-летнего Талята Абдурахманова и увезли в неизвестном направлении. Также в поселке Молодежном Симферопольского района в доме крымчанина Рената Сулейманова люди в масках провели обыск и куда-то его увезли.

СМИ аннексированного Крыма 2 октября также сообщили, что на полуострове ликвидировали три ячейки исламской организации «Таблиги Джамаат».

«Таблиги Джамаат» – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии. Главной целью движения считается духовное преобразование в исламе широких масс людей и обращения к мусульманам вне зависимости от их социального и экономического статуса. В 2009 году Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность.

После аннексии Россией украинского Крыма на полуострове Федеральная служба безопасности России проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».