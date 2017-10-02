После скандального поста в Facebook у одесских курсантов ВМС изменят меню

Учащиеся института ВМС при Одесской морской академии сами будут составлять меню для столовой. Об этом сообщил курсант - автор резонансного поста в Facebook об ужасной еде в учебном заведении, пишет 048.ua.

По его словам, руководство вуза объявило, что от каждого курса выберут по одному делегату, и совместно будут составлять новое меню для столовой.

"Сегодня будем с курсантами составлять и с начальником", - рассказал нам студент.

По его словам, уже с завтрашнего дня администрация обещает кардинально изменить меню.

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Отметим, что ранее в сети появился скандальный пост одного из курсантов института Военно-морских сил Украины "Одесская морская академия", в котором он показал заплесневелые хлеб и "комбикорм" вместо каши на обед.

Как сообщал УНИАН, в Украине реформируют систему питания в воинских частях. Еще 5 воинских частей в Украине с 1 сентября, перешли на новую систему питания.