Сенцова этапируют в колонию на севере России - российская правозащитница

Незаконно осужденный в России украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов написал письмо московской правозащитнице Зое Световой, в котором сообщил, что его этапируют в колонию Ямало-Ненецкого автономного округа (север России). Как передает Крым.Реалии, полный текст письма Светова опубликовала на сайте «Открытой России».

«У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания - это легендарные Харпы», – отметил Сенцов.

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В письме он предположил, что его перевозят из-за активной поддержки со стороны активистов и политиков.

«Климкин (министр иностранных дел Украины - УНИАН) пытался до меня дозвониться на мой день рождения в июле, и приезжали «Пусси Райот» с Алехиной в Якутск меня поддержать. Это очень здорово! Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое даже), а потом вообще вывезли в более жесткое место – Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля. Это вовсе не значит, что не надо ничего делать... Просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они зачастую вот так», – говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября стало известно, что Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию об этапировании в их учреждение Сенцова.

*** Режиссера Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ РФ в оккупированном Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отметила, что Сенцову и Кольченко фактически навязали российское гражданство автоматически, как и большинству жителей Крыма, а отказаться от него в течение месячного срока они, находясь в тюрьме, не могли.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, осудив их к 20 и 10 годам заключения соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом в РФ о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

21 октября 2016 года Россия отказала в передаче Сенцова и Кольченко Украине. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для освобождения Сенцова «должны созреть условия».

11 сентября 2017 года стало известно, что Сенцова этапировали из якутской колонии в следственный изолятор № 1 Иркутска. Он был помещен в одиночную камеру в подвале иркутской тюрьмы.

23 сентября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что Сенцова отправили по этапу из колонии в Якутии, его местонахождение неизвестно.