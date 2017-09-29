Чиновники приняли в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле

Госархстройинспекция Украины приняла в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле, передает Украинская правда. "Сегодня комиссия ГАСК приняла решение, о принятии объекта здания Театра на Подоле в эксплуатацию", - сообщили в Госархстройинспекции.

Там отметили, что 27 сентября ГАСК пришло положительное заключение Украинской государственной строительной экспертизы в отношении этого здания. 28 сентября туда выезжал инспектор ГАСК.

Справка УНИАН. Строительство Театра на Подоле было начато в 2004 году. Ранее на его месте располагался частный театр Прахова. В советские времена его снесли.

Первая очередь строительства нового академического театра включала возведение административного здания Театра на Подоле с малым залом для зрителей. Вторая очередь - новостройку со зрительным залом почти на 300 мест.

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По состоянию на начало 2006 года было завершено административное здание с малой сценой и начаты работы второй очереди объекта. Однако из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В апреля 2015 года вышло распоряжение КГГА о завершении строительства Киевского драматического театра на Подоле, согласно которому долгострой на Андреевском спуске достроят за меценатские средства.

28 ноября руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко отметил, что во время строительства был изменен проект, который утверждался с самого начала работ. По его словам, «архитектура изменилась» после того, как был найден меценат для завершения строительства.

На строительство Театра на Подоле корпорация "Roshen" направила 165,854 млн грн.

Во время презентации фасада возведенного здания Театра на Подоле, которая состоялась в ноябре, активисты пикетировали объект. Обновленный фасад здания вызвал широкий резонанс в соцсетях, где возмущенные киевляне писали, в частности, что он больше напоминает "крематорий, а не театр", и обращали внимание, что здание театра выше других сооружений на исторической улице.

Общественная петиция с требованием разобрать фасад Театра на Подоле набрала необходимые 10 тыс. подписей для рассмотрения властями Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко, учитывая общественную реакцию, заявил, что вид нового здания Театра на Подоле будет доработан с учетом советов специалистов и замечаний громады. С этой целью была создана рабочая группа, в которую вошли как представители власти, так и эксперты, специалисты, представители общественности.