Польские работодатели увеличили украинцам зарплаты и поощрения

Представители польской рекрутинговой фирмы Upper Job утверждают, что после введения для Украины безвизового режима, украинские работники в Польше получают большие зарплаты, передает Европейская правда со ссылкой на украинскую службу Польского радио.

Читайте такжеПредприниматель на примере объяснил разницу между украинскими и польскими гастарбайтерамиЕсли раньше часовые ставки колебались на уровне 9-10 злотых, то сейчас в разных отраслях они выросли до 14-25 злотых. В среднем работники из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем это было раньше. Получать большие зарплаты стали штукатуры, повара, каменщики и работники отелей.

Эксперты говорят, что украинцы интересуются немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше. Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают украинцам различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам от 300 до 500 злотых.

Как сообщал УНИАН, правом безвизовых поездок в страны Евросоюза уже воспользовались более 100 тысяч украинцев.