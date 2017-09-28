В Одесской области украинская семья провела 13 лет в рабстве у ромов (видео)

На Одесщине ромы 13 лет держали в неволе украинскую семью. Пытки, издевательства и унижения - это лишь часть ада, через который пришлось пройти матери и сыну.

Держали их в нечеловеческих условиях. Из-за издевательств и постоянного недоедания Иван и Тамара неоднократно были в больницах - за попытки побега или любую провинность их нещадно били молотком и пасом с комбайна.

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У Ивана искалеченное ухо, сломаны пальцы рук, ребра, перебито колено, на голове - десятки шрамов от побоев.

Соседи об этом беспределе знали, однако к копам не обращались. Это сделал друг Ивана, с которым он связался во время последней попытки побега.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Киевской области устанавливает обстоятельства 16-летнего насильственного удержания женщины в Згуровском районе.