МИД рекомендует украинцам избегать мест массового скопления людей в Каталонии

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей в испанской Каталонии в связи с повышенной там общественной активностью. Об этом говорится в сообщении генерального консульства Украины в Барселоне.

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«Вниманию граждан Украины, которые посещают автономную область Каталония! В связи с повышенной общественной активностью, которая наблюдается в автономной области Каталония в течение последних недель и может иметь место в течение следующего месяца, рекомендуем избегать массовых скоплений людей. Просим также неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в Испании, в частности, иметь при себе оригиналы паспортных документов», - говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября, МВД Испании объявило, что отправляет дополнительные подразделения полиции в Каталонию с целью недопущения референдума о независимости Каталонии, запланированного на 1 октября. 20 сентября испанская полиция задержала десятки человек в связи с подготовкой к референдуму, однако в пятницу, 22 сентября, все задержанные были освобождены.