“Ничто и никогда”: эмоции Помаранчевой революции на кинопленке

Всего два года назад мы страстно проживали “настоящую” жизнь... Эйфория, которая охватила участников Помаранчевой революции, не имела политической подоплеки. Люди восхищались сами собой, от того, что они ведут себя как люди, а не как животные, больее того – как люди достойные. Теперь эти эмоции понемногу забываются. Их вытесняет раздражение настоящим, которое представлялось тогда несколько другим...

Молодой режиссер Дмитрий Сан – не хочет, чтобы такое забвение состоялось. Его фильм “Ничто и никогда” призван воспроизвести для зрителя эмоциональное состояние людей во время Помаранчевой революции. Показать, что именно было ценным для нас тогда, и повесить в воздухе вопрос: неужели это перестало нас тревожить, неужели так легко мы можем об этом забыть?

Дмитрий Сан предлагает сегодня украинским каналам показать его документально-игровой фильм, который был отснят во время Помаранчевой революции и уже успел получить приз как лучшая документальная лента на фестивале Temecula Valley International Film & Music Festival (США, Калифорния).

Откликнутся ли украинские телеканалы на предложение молодого режиссера, пока не известно. Но уже сам факт существования этого фильма и история его создания должны стать ярким примером того, что может сделать один амбициозный молодой человек, если у него есть сильная эмоциональная мотивация.

Дмитрий рассказывает, что под впечатлением помаранчевых событий захотел снять фильм именно на 16-миллиметровую кинопленку. “Я подумал: многие снимают на видео и, по-видимому, никто на кинопленку. А мне хотелось снять настоящий фильм. Я с самого начала знал, как его снимать, ” – сказал режиссер на пресс-конференции в УНИАН.

Ведомый жгучим желанием запечатлеть эмоции людей в лучшие их времена, Дмитрий сам купил пленку Кодак и кинокамеру (со скидкой – как студент театрального института), сам написал сценарий, сам стал продюсером, даже самостоятельно делал звуковые эффекты ленты. Впрочем, как это часто бывает в таких случаях, парню помогали его друзья: давний товарищ Ольга Коржинская согласилась сыграть главную роль, молодой композитор Константин Евсуков написал эксклюзивный саунд-трек, а группа “Drugies” подарила фильму две свои песни “We are free” и “Get it on”. В целом бюджет фильма с расходами на рекламные и демонстрационные материалы составлял приблизительно 9 тысяч долларов

Лента состоит из новелл “Дорога”, “Не футбол”, “Улыбка по приказу”, “Палаточный городок”, “Апельсин”, “Свобода”, которые иллюстрируют разные фрагменты Помаранчевой революции. Новеллы объединяет героиня – 19-летняя девушка, которая приехала в Украину из-за границы вместе с отцом. Во время революционных событий девушка общается с простыми людьми, которые вышли на Майдан, слушает их истории и открывает в себе что-то новое. Режиссер говорит, что цель ленты – показать, как люди и главная героиня меняются во время революции.

Слова разных людей, из разных уголков Украины в разных новеллах звучат в унисон: правда, желание жить лучше, свобода, справедливость, надежда, которая умирает последней. Да, все выглядит немного наивно, сентиментально, может, излишне романтически. Но не этого ли в душе желает каждый из нас? Ведь эти кадры – документальные, и их нельзя приписать каким-то спецэффектам.

Рассказ в фильме ведется от имени героини на английском языке, на который накладывается украинский дубляж. У автора также есть версия без украинского дубляжа для англоязычной аудитории.

Дмитрий Сан и его команда разослали заявки на участие в кинофестивалях, и первым откликнулся калифорнийский Temecula Valley International Film & Music Festival, который уже 12 лет проводится в непосредственной близости от Голивуда. В этом году на фестивале были представлены 120 фильмов, и из 20 документальных лучшим был признан “Ничто и никогда”. Интересно, что наши молодые украинские кинематографисты по очереди сталкиваются с одинаковой проблемой: даже, когда снятый фильм приглашают на фестиваль, авторы ленты просто не имеют финансовой возможности туда добраться. Такие проблемы были у Игоря Стрембицкого, чей фильм “Путники” в 2005 году получил Золотую пальмовую ветвь на Канском кинофестивале. Такая проблема встала и перед Дмитрием Саном, но ему повезло, и фонд “Відродження” выдал ему грант на поездку.

После успеха в Калифорнии ленту начали приглашать на другие фестивали. В ноябре этого года она будет участвовать в Международном кинофестивале документального кино в Монреале (Канада). Кроме того, одна из новелл ленты “Улыбка по приказу” как короткометражка была включена в программу Международного кинофестиваля Barselona Political Film Festival 2006 в Испании.

Сам режиссер считает, что его кино “хорошее, фестивальное, идейное, имеет философский подтекст, а главное – оно полностью украинское”.

Лариса Логвиненко