Звезда "Перевозчика" Джейсон Стэтхем посетил Киев для съемок в рекламе

08:33, 21 сентября 2017
Общество
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Сьемки рекламного ролика проходили на НСК "Олимпийском".

Facebook НСК

Популярный голливудский актер Джейсон Стэтхэм, известный по фильмам «Перевозчик», «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», на днях принял участие в сьемках рекламного ролика в Киеве, на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба стадиона на странице в Facebook.

"Думаете съемки под дождем это невесело? Только не тогда, когда в них участвует звезда фильма "Перевозчик" Джейсон Стэтхэм. В это трудно поверить, но на днях на НСК "Олимпийском" ... снимали рекламный ролик с его участием", - говорится в сообщении.

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В соцсетях пишут, что съемки проходили в стиле фильмов про шпионов.

Отметим, что Киев уже не в первый раз становится локацией для съемок креативной рекламы. Так, рекламный ролик о новом поколении Apple Watch был снят на киевском вокзале.

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Теги: #джейсон стэтхем в Киеве#Стэтхем на Олимпийском