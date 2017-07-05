В оккупированном Крыму началось очередное заседание по делу Ильми Умерова

В Симферопольском районном суде оккупированного Крыма началось заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Об этом сообщила его дочь Аише Умерова на своей странице в Facebook.

«В Крыму в Симферопольском районном суде началось очередное 5-ое судебное заседание по делу Ильми Умерова», - написала она.

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Напомним, 12 мая 2016 года так называемый «прокурор» оккупированного Россией Крыма Наталья Поклонская сообщила, что следователи ФСБ РФ возбудили против Умерова уголовное дело по статье об экстремизме.

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, а также помещение в психиатрическую больницу для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы Умерова вызвали общественный и международный резонанс.

Несмотря на плохое состояние здоровья, в частности, перенесенную тяжелую операцию на сердце и сахарный диабет, Умерова принудительно удерживали три недели в психиатрической больнице.

21 марта 2017 года Умерову вручили обвинительное заключение по его делу.

7 июня в Симферопольском районном суде состоялось первое заседание по существу в деле Умерова.