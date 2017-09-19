Брат наркобарона Пабло Эскобара пригрозил Netflix "прикрыть" известный сериал

Старший брат и сообщник наркобарона Пабло Эскобара Роберто Эскобар Гавирия потребовал от создателей сериала "Нарко" денежных выплат за использование имени Эскобаров Об этом Роберто Эскобар рассказал изданию Hollywood Reporter.

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Наркоделец, который когда-то отвечал за бухгалтерию бизнес-империи своего брата, пригрозил компании Netflix "прикрыть их маленькое шоу", если не получит от них денег. По словам брата наркобарона, он зарегистрировал имена всех лидеров Медельинского картеля как торговые марки.

Эскобар также прокомментировал ситуацию с убийством ассистента продюсера сериала "Нарко", который занимался поиском локаций и созданием нового эпизода шоу в Мексике. Эскобар отметил, что если Netflix беспокоится о безопасности своих сотрудников, компании стоит нанять киллеров.

"Если у вас есть мозг, то оружие вам не понадобится. Но если его нет - без оружия не обойтись. В этой ситуации Netflix стоило бы взять на работу наемных убийц", - сказал Эскобар.

Говоря о сериале "Нарко", 71-летний Эскобар отметил, что он не хотел бы, чтобы его снимали в Колумбии или Медельине без его разрешения.