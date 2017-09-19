Украинцы победили на фестивале фешн-фильмов в Лондоне (видео)

Украинский фешн-фильм Fifth Samurai, снятый студией Red Glass для украинского дизайнера Валерии Ковальской победил в London Fashion Film Festival

Фешн-фильм «Пятый самурай», снятый студией Red Glass для украинского дизайнера Валерии Ковальской, получился статуэтку «Лучший дизайн костюмов» на завершившемся на днях фестивале фешн-фильмов в Лондоне. Режиссер фильма Станислав Гуренко, передает "Zefir".

«В общем, вчера мы получили письмо из Англии с вопросом «Куда выслать статуэтку»?»

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Очень гордимся сотрудничеством с талантливым дизайнером и вполне успешным участием в крутом фестивале!», - говорится в сообщении студии.

Напомним, что в 2015 году фешн-видео Blow-Up, снятое для студии Lake режиссером Игорем Стеколенко победило сразу в двух номинациях в Berlin Fashion Film Festival.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее украинский дизайнер показала "современную реальность Украины" на неделе моды в Нью-Йорке.