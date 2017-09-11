Дизайнер показала "современную реальность Украины" на неделе моды в Нью-Йорке (фото)

Украинский дизайнер Светлана Бевза (бренд Bevza) впервые представила свою коллекцию на неделе моды в Нью-Йорке (New York Fashion Week).

Коллекция сезона весна-лето 2018 называется Realitics и передает видение дизайнера современной реальности в Украине.

К примеру, среди нарядов можно заметить трансформированные военные элементы: бронежилеты в виде объемных жилеток поверх шелковых платьев, пишет "Новое время".

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Коллекция выполнена в традиционной для Светланы Бевзы эстетике минимализма, характеризуется четкими линиями, которые в некоторых нарядах дополнены объемными элементами.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее прошла Украинская неделя моды.