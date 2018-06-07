Законы для военных: проголосовать, нельзя откладывать

Комитет избирателей Украины недавно обнародовал интересную статистику: в Верховной Раде текущего созыва за три года депутаты сумели зарегистрировать свыше 10 тысяч законопроектов. Это – абсолютный рекорд по сравнению с предыдущими созывами украинского парламента. Но, как показывает практика, только 12% законодательных инициатив могут стать законами. «Остальные покрываются пылью в аппарате Верховной Рады», - констатирует глава КИУ Алексей Кошель.

Именно так «покрываются пылью» законопроекты, направленные на улучшение социальной защиты участников АТО.

Спорные темы

Законопроектов, которые так или иначе касаются этой темы, эксперты насчитали 130. При этом, некоторые из этих законодательных актов – всего лишь идеи, «которые нуждаются в значительной доработке», а некоторые и вовсе подменяют собой реально необходимые документы. К таковым, к примеру, можно отнести законодательное обещание военным с передовой ввозить автомобили «для АТО» без «растаможки». На сегодняшний день в Раде зарегистрировано три таких законопроекта. «Но все они на 100% популистские, - подчеркивает член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины Валентина Варава. - Ведь, если снять сбор для всех военнослужащих с «УБД», то, в сегодняшних условиях, когда все мы ездим по доверенностям, появляются огромные коррупционные риски».

По ее словам, продвигать такого рода законопроекты – преступно. Но эта тема популярна в обществе, и кто-то ее постоянно поднимает на-гора. В результате, без внимания народных депутатов остаются другие законопроекты, способные помочь урегулировать ввоз необходимых автомобилей, в том числе, для АТО. «К примеру, уже больше месяца в Украину не могут въехать 50 автомобилей «скорой помощи» для Минздрава из Китая, просто потому, что китайская сторона априори не имеет сертификации «Евро 5», – сетует Варава.

В результате, из 130 законопроектов, которые, по мнению зарегистрировавших из народных депутатов, должны улучшить социальную составляющую жизни украинских военных, эксперты насчитали всего 27. Они касаются медобеспечения, иностранцев в АТО, поддержки ветеранского бизнеса, льгот на жилье и т.п. Однако и это количество можно сократить, объединив наработки «основных» и «альтернативных» законопроектов. К примеру, о поддержке ветеранского бизнеса речь идет в трех проектах законов. Все они похожи между собой и сводятся к тому, чтобы предоставлять ветеранам, которые выбирают путь предпринимаетей, определенный перечень налоговых льгот.

Сопредседатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Анна Майборода рассказывает, что в прошлом году из двух тысяч ветеранов, подавших заявки на поиск работы в службы занятости, только двести человек смогли трудоустроиться. «Поэтому сами ветераны объединяются в сервисы. Так они зарабатывают деньги для своей семьи, социально адаптируются, и дают рабочие места таким же ветеранам. И для этих людей государство могло бы создать какие-то льготы», – говорит она.

Один из самых известных примеров такого социального бизнеса – «Veterano group», бренд, основанный ветераном Леонидом Остальцевым.

Еще один важный вопрос, требующий немедленного законодательного решения – вопрос статуса иностранных добровольцев, которые воевали или продолжают воевать на украинской стороне. Дело в том, что претенденты на украинское гражданство из числа легионеров должны предоставить миграционной службе пакет документов, включая справку о несудимости. Эта справка и есть камнем преткновения, поскольку получить ее нужно «в своей» стране. Но условный россиянин, который воюет за Украину, по приезду на родину «за справкой» автоматически будет арестован. В результате, с 2014 года только двое легионеров сумели получить заветный паспорт с трезубцем.

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УНИАН уже писал об этой проблеме в материале "Легионеры в АТО: война за гражданство".

Стоит отметить, что в 2015 году Украина предоставила иностранцам возможность подписывать контракты с ВСУ. Однако сотни бойцов не могут этим воспользоваться и остаются в неопределенном статусе. «Проблема в том, что люди, которые взяли оружие и поехали защищать Украину, довольно часто не могли пересекать границу, придерживаясь сроков пребывания в стране. То есть, фактически, они – нарушители режима пребывания и подписать контракт с ВСУ им довольно трудно», – объясняет глава общественной организации «Юридическая сотня» Леся Василенко.

«Более того, если к ним докопаются правоохранители и миграционная служба, они будут выдворены из Украины в их родные страны. А там против них уже заведены уголовные дела по факту их участия в АТО», – добавляет она.

По словам Василенко, вопрос легионеров затягивается из-за рисков открыть коридор в Украину для «пятой колонны». В этой связи, тема находится как под контролем Администрации президента, так и под контролем СБУ. Что же касается парламента, то, по словам волонтера Ольги Касьян, в Раде уже создана специальная рабочая группа по вопросам легализации добровольцев иностранцев. В нее вошли нардепы, юристы, представители общественности и правозащитники.

Неотложные законопроекты

По словам представителей Генштаба, экспертов «Юридической сотни», Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и активистов, среди вышеуказанных 27 законопроектов можно выделить 9, принятие которых необходимо «кровь из носу» – все они решают неотложные вопросы военных.

Среди них – проект закона о предоставлении компенсации за съем жилья для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава. «Я эти вопросы знаю по себе и своим близким друзьям. Принятие этого закона будет действительно серьезной мотивацией для военнослужащих контрактников», – отмечает эксперт «Общества содействия обороны Украины» Сергей Сухарев.

Дело в том, что, согласно действующего законодательства, сегодня денежную компенсацию за съем жилья могут получать только лица офицерского состава. Но ни для кого не секрет, что нередко в военных частях отсутствуют условия для проживания, поэтому и простые солдаты, и сержанты вынуждены арендовать жилье за свой счет. «Люди просто не видят смысла служить на контракте. К примеру, чтобы снять жилье в Старичах (учебный центр сухопутных войск подо Львовом), нужно где-то 3,5-4 тысячи гривен. А если зарплата 7-8 тысяч гривен, то скажите, кто будет хотеть служить в армии?» – сетует Анна Майборода.

Еще один важнейший законопроект – о возможности проходить воинскую службу участниками боевых действий на Донбассе, которые были ранены и заработали себе инвалидность. По словам Леси Василенко, на сегодня законодательство не разрешает человеку с инвалидностью службу в Вооруженных силах Украины.

«Но очень важно разрешить таким людям служить на определенных должностях, чтобы передать свой опыт. Управленческий или боевых действий… Люди будут понимать, что государство их не забудет, и они смогут продолжить службу, даже если у них что-то со здоровьем случится», – отмечает Сергей Сухарев.

Важным эксперты считают и принятие законов об идентификации погибших военнослужащих путем создания базы данных ДНК, о получении одноразовой денежной помощи членами семей участников АТО, которые из-за травмы были уволены с воинской службы или погибли, о заключении контракта на воинскую службу женщинами на равных условиях с мужчинами, об установлении одинаковых размеров одноразовой помощи в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности для всех военнослужащих ВСУ, включая иностранцев, об увольнении военнослужащих, которые самовольно оставили воинскую службу и т.д.

То, что в планах у народных депутатов на ближайшие недели этих законопроектов нет, неслабо влияет на снижение мотивации идти на контракт в ВСУ. Представитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Виталий Голота подчеркивает: личный состав хочет четко знать перспективы внесения изменений, реальность принятие тех или иных законов. «Тем более, что есть законопроекты, которые не зависят от финансирования, одобрены правительством, и несут просто регулятивную функцию. Люди хотят верить в изменения, но неуверенность снижает их доверие и вызывает разочарование», – говорит он.

«Мы надеемся, что здравый смысл народных депутатов победит. В противном случае, нам, как общественности, наверное, нужно будет прийти под Верховную Раду», – говорит Анна Майборода.

Волонтеры попросили спикера Верховной Рады Андрея Парубия включить в повестку дня нынешней пленарной недели хотя бы первоочередные законопроекты. Но попадет ли хоть один из них на рассмотрение депутатов? Покажет голосование за повестку во вторник, 19 сентября.

Ирина Шевченко