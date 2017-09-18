В Бердичеве провели Всеукраинскую сертифицированную выставку собак САС-UA

15:46, 18 сентября 2017
Общество
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Хозяева привезли всего более четырехсот собак разных пород из Бердичева, Киева, Винницы, Ривне, Житомира, Черкасс и других городов.

Выставка собак в Бердичеве / фото rio-berdychiv.info

В Бердичеве в эти выходные провели Всеукраинскую сертифицированную выставку собак САС-UA «Бердичев-2017». Как сообщили организаторы выставки, она проходила в центре города возле городского дворца культуры.

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Хозяева привезли всего более четырехсот собак разных пород из Бердичева, Киева, Винницы, Ривне, Житомира, Черкасс и других городов Украины.

Выставка собак в Бердичеве / фото rio-berdychiv.info

Организатором выставки выступило Бердичевское городское отделение «НИКА» Всеукраинской ОО «Кинологический Союз Украины».

Во время конкурсов собаки боролись за звание лучших в разных номинациях, после чего эксперты определяли лучшую племенную пару, лучшую племенную группу, и тому подобное. Победители конкурсов получили кубки, медали и подарки.

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Теги: #выставка собак Бердичев#выставка собак Житомир