В Бердичеве провели Всеукраинскую сертифицированную выставку собак САС-UA

В Бердичеве в эти выходные провели Всеукраинскую сертифицированную выставку собак САС-UA «Бердичев-2017». Как сообщили организаторы выставки, она проходила в центре города возле городского дворца культуры.

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Хозяева привезли всего более четырехсот собак разных пород из Бердичева, Киева, Винницы, Ривне, Житомира, Черкасс и других городов Украины.

Организатором выставки выступило Бердичевское городское отделение «НИКА» Всеукраинской ОО «Кинологический Союз Украины».

Во время конкурсов собаки боролись за звание лучших в разных номинациях, после чего эксперты определяли лучшую племенную пару, лучшую племенную группу, и тому подобное. Победители конкурсов получили кубки, медали и подарки.