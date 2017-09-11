Форум издателей во Львове отменил презентацию детской книги из-за угроз

Львовский Форум издателей из-за угроз представителей праворадикальных организаций отменил презентацию книги Ларисы Денисенко «Майя и ее мамы», которая должна была состояться 15 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Форума издателей.

«Некоторые участники Форума издателей во Львове сообщают нам об угрозах в их адрес в соцсетях, которые касаются их творчества или общественной деятельности. Ситуация ухудшилась на прошлой неделе, когда в адрес начальника СБУ во Львовской области Александра Ткачука, мэра Львова Андрея Садового и председателя Львовской ОГА Олега Синютки и с копией на ОО «Форум издателей» поступило письмо от зарегистрированных в Украине неформальных общественных организаций с угрозами, которые касаются двух событий нашей программы - презентации книги Ларисы Денисенко «Майя и ее мамы» и подиумной дискуссии по случаю выхода книги «Майя и ее мамы». Издатель и автор книги отменили презентацию книги с целью обеспечения безопасности детей, но может ли нам кто-то гарантировать, что провокации и драки не будут устроены на другой локации и по другому поводу», - отметила председатель правления ОО «Форум издателей» Александра Коваль.

Она подчеркнула, что «осознавая, что Украина остается объектом российской агрессии и гибридной войны агентов влияния ФСБ, мы готовимся к провокациям и усиливаем охрану всего мероприятия, а особенно событий, связанных с проблематикой войны за независимость, европейского будущего Украины, защиты прав и свобод граждан в том числе пропаганде человеконенавистничества, ксенофобии, гомофобии».

В своем открытом письме Форум издателей обратился с призывом к общественности, СМИ, силовым структурам, органам власти всех уровней, Украинской греко-католической церкви «обеспечить резонанс потенциальных угроз и предоставить участникам и посетителям Форума гарантии безопасности, ведь представители подписанных под упомянутым письмом общественных организаций при помощи шантажа и угроз пытаются давить на нас и вводить цензуру».

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В тексте упомянутого письма к руководству областного СБУ и руководителям области и города, стоят подписи, в частности, представителей ОО «Трезвая Галичина», «Легион Свободы», «Белые береты», «Правого сектора» и др.

Представители указанных и других организаций считают, что дискуссия «Готова ли школа говорить на сложные темы?» с презентацией книги Денисенко «Майя и ее мамы», является «прямым посягательством на привитие школьникам деструктивных принципов, противоречащих ценностям и традициям, которые испокон веков формировались в украинских семьях» и «провоцирует традиционное общество такими событиями, как открытая пропаганда нетрадиционных семейных ценностей, особенно среди детей».

В издательстве «Выдавництво», где в этом году вышла в свет книга Денисенко, отметили, что героями книги являются дети, которые родились от искусственного оплодотворения, живут с опекуном или воспитываются гомосексуальной парой.

«По словам экспертов, это первая в Украине детская книга о разнообразии семей. Библиотеки, школы и семейные дома детского типа могут получить книгу бесплатно, а издательство, которое опубликовало её, обещает целую серию книг о Майе и ее друзьях», - говорится на странице издательства в Facebook.