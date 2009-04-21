К чему приведет сокращение госзаказа в вузах?

Эксперты и общественные деятели по-разному оценивают поручение Кабинета министров профильным ведомствам о сокращении объемов госзаказа на подготовку в вузах отдельных специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году.

В частности, экс-министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, комментируя УНИАН соответствующее правительственное распоряжение, сказал: "У меня такое впечатление, что при подготовке настоящего документа представители высшей школы образования, общественности не привлекались".

По словам С.НИКОЛАЕНКО, данное поручение "является непонятным, недейственным... Это серьезный удар по системе высшего образования". "Поскольку, по моим подсчетам, будет сокращено не менее четырех тысяч преподавателей", - объяснил он.

Кроме того, экс-министр акцентировал внимание на том, что такие действия Кабмина приведут к сокращению на 130 тыс. абитуриентов, которые хотят поступить на первый курс вузов по специальностям, подпадающие под сокращение количественного набора, что противоречит положениям Конституции, предусматривающей право каждого гражданина на высшее образование.

"То есть дети из малообеспеченных семей не смогут овладеть избранной специальностью", - отметил С.НИКОЛАЕНКО. При этом он добавил, что подобное решение Кабмина - "это удар, прежде всего, по техническим и аграрным вузам, поскольку у них эти специальности (набор на которые предусмотрено сократить - УНИАН) не являются профильными". "То есть мы защищаем одни вузы, а все остальные - на дно!?", - сказал он. Более того, как сказал С.НИКОЛАЕНКО, такое решение помешает бесплатному поступлению в аспирантуру или докторантуру талантливым людям.

Также С.НИКОЛАЕНКО проинформировал, что по поводу такой правительственной инициативы он уже обратился к Президенту Украины, чтобы тот "заветировал данное решение и обратился в Конституционный Суд Украины по этому поводу".

В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования "полностью поддерживает решение Кабинета министров сократить или существенно уменьшить объемы приема на отдельные специальности во время формирования предложений относительно объемов государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году".

В частности, как отмечается в сообщении пресс-службы комитета, переданном УНИАН, "на сегодняшний день механизм государственного заказа не отвечает реальным тенденциям развития экономики страны. Как следствие, миллионы денег “выбрасываются на ветер” для того, чтобы обеспечить ажиотажный спрос молодежи на определенные специальности”.

По словам членов профильного комитета ВР, “много вузов занимаются подготовкой непрофильных для них специальностей. В результате перенасыщения рынка труда специалистами с “модными” специальностями юристов, экономистов, менеджеров создаются условия для роста безработицы среди молодежи, что, в свою очередь, влечет социальное напряжение в обществе".

Вместе с тем члены комитета, ссылаясь на выводы экспертов научно-исследовательского института социально-трудовых отношений Министерства труда и социальной политики Украины, объясняют, что "40% государственных средств распределяются ошибочно или убыточно. Имеем дефицит профессионалов в области биологических, агрохимических и медицинских наук (12,9 тысяч лиц), а в области физических, математических и технических наук – 11,7 тысяч лиц".

"Государственный заказ должен отвечать приоритетам развития экономики государства, базироваться на коротко- и среднесрочных прогнозах потребности в квалифицированных кадрах в отраслевом, региональном и профессиональном разрезе", - отмечается в сообщении комитета.

Кроме того, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ также положительно оценил поручение Кабмина. "Я думаю, это решение - оно объективное... Оно напрашивалось давно, поскольку, во-первых, у нас много вузов и их филиалов, которые не всегда предоставляют качественное образование, во-вторых - у нас наблюдается "перепроизводство" в отдельных направлениях, скажем, таких специальностей, как финансы, право и тому подобное.... Поэтому, объективно, есть необходимость навести здесь порядок", - сказал он. При этом А.ГАРАНЬ добавил, что именно и учитывая это, такого рода сокращения пройдут безболезненно для украинской экономики. "Тот, кто хочет платить за учебу, будет платить", - сказал он.

Также А.ГАРАНЬ выразил мнение, что украинским законодателям следует внести некоторые изменения в нормативные акты, которые предусматривают безусловную возможность после получения студентом статуса бакалавра идти учиться к магистрату. По словам педагога, такой подход стимулирует "искусственное" желание лица, которое учится, "получить «корочку” о полном высшем образовании".

В свою очередь координатор общественной инициативы "Студенческая защита" Андрей ЧЕРНЫХ также не видит проблем в результате решения Кабмина. "В этом году значительно сократилось количество абитуриентов, которые зарегистрировались для участия во внешнем тестировании. Поэтому государственного заказа, который остался, полностью хватит на тех, кто собирается поступать в вузы... Это решение является абсолютно логичным, поскольку до сегодняшнего дня государственный заказ был большим, нежели количество абитуриентов", - сказал он.

В то же время, в Министерстве образования и науки Украины поручение Кабмина оставили без официального комментария. "Как я могу комментировать распоряжение Кабмина?", - сказал один из должностных лиц министерства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поручил профильным ведомствам во время формирования предложений об объемах государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году сократить или существенно уменьшить объемы приема по отдельным специальностям.

В частности, Кабмин поручил не предусматривать государственный заказ на подготовку:

- младших специалистов – по специальностям делопроизводство, организация туристического обслуживания, парикмахерское искусство и декоративная косметика, декоративно-прикладное искусство, художественное фотографирование, организация обслуживания в гостиницах, организация обслуживания в заведениях ресторанного хозяйства и торговли, производство и эксплуатация видео-, аудиотехники и киноустановок;

- бакалавров – по направлениям подготовки документоведение и информационная деятельность, туризм, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство, гостинично-ресторанное дело, реклама и связи с общественностью (по видам деятельности).

Кроме того, поручено обеспечить уменьшение объема приема по сравнению с 2008 годом: на 50% (кроме профильных высших учебных заведений, для которых объем приема уменьшается на 10 процентов) - младших специалистов по специальностям: экономика предприятия, финансы и кредит, бухгалтерский учет, правоведение; бакалавров по направлениям подготовки экономика предприятия, финансы и кредит, учет и аудит, право.

Также не менее чем на 10% необходимо уменьшить объем приема младших специалистов, бакалавров, специалистов, магистров по другим специальностями, направлениям подготовки, отраслям знаний; не менее чем на 50% - в докторантуру;

Правительство также поручило Минэкономики подать в двухнедельный срок проект постановления Кабинета министров Украины о государственном заказе на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) для государственных нужд в 2009 году.