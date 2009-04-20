Кабмин уменьшает госзаказ вузам (перечень специальностей)

Кабинет Министров поручил профильным ведомствам при формировании предложений, касающихся объемов государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году сократить или существенно уменьшить объемы приема по отдельным специальностям.

Об этом говорится в распоряжении «Об особенностях формирования государственного заказа на подготовку специалистов и научно-педагогических кадров в 2009 году» (№416-р от 14 апреля), размещенном на Правительственном портале.

Министерству экономики, Министерству образования и науки и другим центральным органам исполнительной власти, к сфере управления которых принадлежат учебные заведения и научные учреждения, поручено не предусматривать государственный заказ на подготовку:

- младших специалистов - по специальностям делопроизводство, организация туристического обслуживания, парикмахерское искусство и декоративная косметика, декоративно-прикладное искусство, художественное фотографирование, организация обслуживания в гостиницах, организация обслуживания в учреждениях ресторанного хозяйства и торговли, производство и эксплуатация видео-, аудиотехники и киноустановок;

- бакалавров - по направлениям подготовки документоведение и информационная деятельность, туризм, декоративно-прикладное искусство, фотоискусство, гостиннично-ресторанное дело, реклама и связи с общественностью (по видам деятельности).

Кроме того, поручено обеспечить уменьшение объема приема в сравнении с 2008 годом: на 50% (кроме профильных высших учебных заведений, для которых объем приема уменьшается на 10 процентов) - младших специалистов по специальностям экономика предприятия, финансы и кредит, бухгалтерский учет, правоведение; бакалавров по направлениям подготовки экономика предприятия, финансы и кредит, учет и аудит, право.

Также не менее чем на 10% нужно уменьшить объем приема младших специалистов, бакалавров, специалистов, магистров по другим специальностям, направлениям подготовки, отраслям знаний; не менее чем на 50% - в докторантуру;

Правительство также поручило Минэкономики подать в двухнедельный срок проект постановления Кабинета Министров Украины о государственном заказе на подготовку специалистов, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) для государственных потребностей в 2009 году.