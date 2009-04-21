Киевский зоопарк опровергает ложь и провокации

На сегодня Киевский зоологический парк не изолирован от мирового сообщества и твердо шагает в направлении возобновления своего членства в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАZА), при содействии и поддержке ее руководства, членов и Комитета по технической поддержке.

Об этом говорится в официальном комментарии Киевского зоологического парка в связи с заявлением руководителя организации по защите животных Великобритании Джона РУЭЙНА, сделанном 16 апреля 2009 г. в Киеве, в которой он сказал, что этот зоопарк не готов к возвращению в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАZА) в ближайшие годы. Текст комментария обнародован на официальном веб-портале предприятия.

В нем отмечается, что "вопрос о возобновлении членства будет решаться в конце этого года, в рамках Генеральной ассамблеи Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов”.

Также в комментарии сообщается, что зоопарк столицы Украины обратился к директору Колчестерского зоопарка (Великобритания) Доминико ТРОПЕАНО с целью получения информации об уровне компетенции Дж.РУЭЙНА как руководителя “Naturewatch Foundation” и его права делать оценку системы управления зоопарков. На это, по данным Киевского зоопарка, была получена следующую информацию об организации “Naturewatch Foundation”: «У Великобритании есть организации, которые пытаются вмешаться в работу зоопарков и способствовать их уничтожению вообще. Они атакуют даже большие и успешные зоопарки...” Кроме того, “критика Дж.РУЭЙНА никогда не была конструктивной и еще ни разу не была полезной никому”, - говорится далее в комментарии Киевского зоопарка.

Авторы этого комментария также заявляют, что вообще Дж.РУЭЙН не имеет права делать подобные заявления, ведь он не имеет опыта в управлении зоопарками, а также он не имеет никакого отношения к исключению Киевского зоопарка из ассоциации, поскольку “он не имеет к ассоциации отношения, и его советы не принимаются во внимание”.

“Зоопарк был исключен из-за несоблюдения руководством зоопарка правил Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов в 2007 году. Доминик ТРОПИАНО высоко оценил усилия Киевского зоопарка за последний год, который к тому же решился пригласить зарубежных специалистов, и выразил желание лично посетить наш зоопарк”, - подчеркивают в своем комментарии представители зоопарка Киева.

По их словам, информация от Дж.РУЭЙНА о компетентности британских специалистов - Стивена ПИЛЧЕРА и Анны ВЕСТБЕРИ - является ложной и провокационной. Британские специалисты, вошедшие в штат Киевского зоологического парка в конце марта этого года, были рекомендованы как опытные эксперты во время официального визита в апреле 2008 года от Всемирной ветеринарной службы, которая, в свою очередь, сотрудничает с рядом зарубежных зоозащитных общественных организации в т.ч. “Naturewatch Foundation”.

Как информируют в Киевском зоопарке, первый приезд к ним и пребывание С.ПИЛЧЕРА и А.ВЕСТБЕРИ на протяжении трех недель с целью ознакомления с состоянием дел обеспечила Всемирная ветеринарная служба. По результатам визита двумя специалистами из Великобритании были подготовлены отчет и методические рекомендации, касающиеся улучшения системы управления зоологической коллекцией Киевского зоологического парка.

Вопрос о дальнейшей работе С.ПИЛЧЕРА и А.ВЕСТБЕРИ в Киевском зоопарке как дипломированных специалистов - зоологов и опытных специалистов - были согласованы с Киевской городской государственной администрацией, соответствующими разрешительными организациями. Этот шаг со стороны руководства зоопарка был поддержан также и со стороны Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов.

“Что касается «низкого квалификационного уровня» британских специалистов, то хотелось бы отметить, что они когда-то действительно начинали с рабочих по уходу за животными, но на данный момент это также еще и опытные дипломированные специалисты», - утверждают в Киевском зоопарке.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на пресс-конференции в Киеве Дж.РУЭЙН, ссылаясь на результаты недавнего посещения международными специалистами столичного зоопарка, заявил что это предприятие не готово к возвращению в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАZА) в ближайшие годы.