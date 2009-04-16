Эксперт: у киевского зоопарка по-прежнему очень плохая репутация

Киевский зоопарк не готов к возвращению в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов (ЕАZА) в ближайшие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент организации по защите животных Великобритании Джон РУЭЙН, ссылаясь на результаты недавнего посещения международными специалистами столичного зоопарка.

“Мы знаем, что Киевский зоопарк очень хочет незамедлительно вернуться (в ЕАZА – УНИАН). И новый менеджмент зоопарка должен знать о том, что ему нужно сделать, какие требования выставлены, чтобы вернуться. Пока еще мы не видим оснований для этого. Мы проверили, приезжая сюда. Мы вас заверяем, что нет никаких оснований для возвращения в ближайшее время”, - сказал Дж.РУЭЙН.

Он напомнил, что Европейская организация зоопарков и аквариумов два года назад исключила из своего состава Киевский зоопарк за жестокое отношение к животным и негуманное обращение с животными в целом.

“Мы советовали исключить тогда зоопарк из членства. Это произошло”, - заявил Дж.РУЭЙН.

Сейчас, по его словам, зоопарк под постоянным контролем ЕАZА.

“Пока сфера защиты животных не будет поставлена в соответствие с требованиями европейских стандартов, чего сейчас нет у Киевского зоопарка, он есть и будет полностью изолирован на европейской арене, а оттуда - в мире, потому что Киевский зоопарк имеет очень плохую репутацию”, - заявил британский специалист.

По его словам, сейчас организован очень четкий контроль за зоопарком со стороны международных экспертов.

“Тот контроль, который мы видели, говорит, что Киевский зоопарк не готов к возвращению в ближайшие годы”, - прокомментировал Дж.РУЭЙН ситуацию на сегодняшний день.

В отношении двух специалистов-зоологов из Великобритании, которые приобщились к работам по развитию Киевского зоопарка - Стивена ПИЛЧЕРА и Анны ВЕСТБЕРИ, - он отметил, что не знает этих людей лично, но с ними встречался директор ЕАZА, который не озвучивал свою позицию в отношении этих двух британцев.

“Но тот, которого вам представляют как ведущего специалиста в мире и околицах, работал в Великобритании просто смотрителем за животными. Я надеюсь, что он попытается помочь настолько, насколько он компетентен, но это не тот уровень”, - сказал Дж.РУЭЙН.

Как сообщал УНИАН, 24 марта в пресс-службе Киевского зоопарка сообщили, что Киевский зоологический парк посетила официальная делегация от Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (EARAZA). Участники делегации отметили положительные изменения в зоопарке за последний год, в связи с чем в столичном зоопарке надеются на досрочное возвращение уже в конце этого года в состав Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, членами которой являются более 260 зоопарков и аквариумов из 34 стран.

26 марта пресс-служба Киевского зоопарка сообщила, что для продолжения внедрения международных и европейских стандартов в управлении зоологической коллекцией и создания новых современных экспозиций к коллективу Киевского зоопарка присоединились два опытных специалиста-зоолога из Великобритании - Стивен ПИЛЧЕР и Анна ВЕСТБЕРИ.

Согласно официальной информацией пресс-службы предприятия, С.ПИЛЧЕР вместе со своей командой на протяжении последних двух лет работал в одном из британских зоопарков, который находился в упадке. В результате их работы, зоопарк стал современным, и в настоящее время отвечает всем существующим европейским стандартам. С.ПИЛЧЕР прекрасно владеет методиками содержания животных в искусственно созданных условиях. В прошлом он работал в лучших зоопарках Великобритании, таких, как зоопарк на острове Джерси (зоопарк Джеральда Дарела) и зоопарке Пейнтон. В свою очередь, А.ВЕСТБЕРИ является ведущим специалистом по организации менеджмента, ведению системы регистрации животных, соответствию работы зоопарка законодательным требованиям, организации ветеринарной и образовательной деятельности.